32-летняя супермодель Даутцен Крез восхитила фото без макияжа

Вчера, 17:47

Поклонники засыпали девушку комплиментами, восхищаясь ее естественной красотой

Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen
Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen

32-летняя нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками без макияжа.

Поклонники засыпали девушку комплиментами, восхищаясь ее естественной красотой.

Отметим, за жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков.

Ранее 32-летняя супермодель Даутцен Крез обнажилась в Instagram.
модель, супермодель, instagram, Даутцен Крез

Вы сейчас просматриваете новость "32-летняя супермодель Даутцен Крез восхитила фото без макияжа". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen

32-летняя супермодель Даутцен Крез умилила нежными образами

20 Июня, 21:00

За жизнью знаменитой красотки следят более 5,4 млн подписчиков

Звезды

Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen

32-летняя супермодель Даутцен Крез обнажилась в Instagram

9 Июня, 06:50

Красотка показала соблазнительные формы

Звезды

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Эвелину Бледанс в купальнике раскритиковали за фотошоп

18 Августа, 23:21

Поклонники не поверили в спонтанность фото

Звезды

Наталья Водянова. Фото: AFP

Наталья Водянова без макияжа снялась для Vogue

18 Августа, 13:30

35-летняя Водянова позировала в модном джинсовом комбинезоне

Звезды

Винни Харлоу. Фото: Instagram

Модель с необычной внешностью поделилась селфи топлес

18 Августа, 12:00

Винни Харлоу порадовала поклонников пикантным фото

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских в комбинезоне-сетке нарвалась на критику

18 Августа, 10:01

Звезда предстала в провокационном наряде и без макияжа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования