33-летняя супермодель в платье за шесть тысяч долларов удивила рискованным разрезом (фото)

Сегодня, 11:30

Для выхода в свет австралийская супермодель Миранда Керр выбрала яркий наряд

Миранда Керр. Фото: AFP
Миранда Керр. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе в отеле Sunset Tower Hotel состоялась вечеринка журнала Harper's Bazaar, на которой был представлен составленный изданием в рамках празднования своего 150-летия список "150 самых модных женщин".

Гостями мероприятия стали Кендалл Дженнер, Миранда Керр, Деми Мур, Кейт Аптон, Хилари Дафф и другие знаменитости. В список самых модных женщин мира по версии Harper's Bazaar вошли Ким Кардашьян, Леди Гага, Эмма Стоун, Амаль Клуни, Белла и Джиджи Хадид, Шарлиз Терон, Сальма Хайек, Сара Джессика Паркер и другие.

Для выхода в свет австралийская супермодель Миранда Керр выбрала яркий наряд без бретелек. 33-летняя невеста миллиардера Эвана Шпигеля не могла остаться незамеченной на вечеринке.  

Платье с цветными полосами и высоким разрезом от Carolina Herrera, стоимостью 5990 долларов (около  163 тысяч гривен), идеально подчеркнуло стройную фигуру Миранды.

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Фото: AFP

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Фото: REX
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"Сегодня"

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