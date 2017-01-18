35-летняя супермодель сверкнула грудью во время пикантной фотосессии (фото)

Пикантный снимок пришелся по душе поклонникам Амбросио и меньше чем за сутки собрал более 103 тысяч лайков

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио взбудоражила поклонников пикантным снимком с кондитерским кремом.

Фото она опубликовала в Instagram.

"Мой любимый вид помады", – написала она под снимком, на котором позирует в платье кораллового цвета с очень глубоким декольте.

При этом модель держит в руке маффин, а в другой – кондитерский мешок, наполненный кремом белого цвета, который Алессандра наносит себе на губы.

My favorite kind of lipstick #aleXrevolve @jakerosenberg Фото опубликовано Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Янв 17 2017 в 6:33 PST

Пикантный, но не пошлый снимок пришелся по душе поклонникам Амбросио и меньше чем за сутки фото собрало более 103 тысяч лайков.

Тем временем 26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам.