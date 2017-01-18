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35-летняя супермодель сверкнула грудью во время пикантной фотосессии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/7_main.1484752583.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/7_tn.1484752583.png Звезды Пикантный снимок пришелся по душе поклонникам Амбросио и меньше чем за сутки собрал более 103 тысяч лайков

35-летняя супермодель сверкнула грудью во время пикантной фотосессии (фото)

Сегодня, 17:39

Пикантный снимок пришелся по душе поклонникам Амбросио и меньше чем за сутки собрал более 103 тысяч лайков

Супермодели 35 лет. Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Супермодели 35 лет. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио взбудоражила поклонников пикантным снимком с кондитерским кремом.

Фото она опубликовала в Instagram.

"Мой любимый вид помады", – написала она под снимком, на котором позирует в платье кораллового цвета с очень глубоким декольте.

При этом модель держит в руке маффин, а в другой – кондитерский мешок, наполненный кремом белого цвета, который Алессандра наносит себе на губы.

My favorite kind of lipstick #aleXrevolve @jakerosenberg

Фото опубликовано Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Пикантный, но не пошлый снимок пришелся по душе поклонникам Амбросио и меньше чем за сутки фото собрало более 103 тысяч лайков.

Тем временем 26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам
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Источник:

"Сегодня"

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