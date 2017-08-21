38-летняя Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото в бикини
На снимке в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу
Певица Альбина Джанабаева, которая редко делится с поклонниками подробностями личной жизни в соцсетях, опубликовала снимок из путешествия.
На фото в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу. 38-летняя звезда наслаждается отдыхом в Испании.
Альбина продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились вместе на музыкальном фестивале.
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