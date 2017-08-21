38-летняя Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото в бикини

Сегодня, 11:00

На снимке в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу

Альбина Джанабаева. Фото: Instagram
Альбина Джанабаева. Фото: Instagram

Певица Альбина Джанабаева, которая редко делится с поклонниками подробностями личной жизни в соцсетях, опубликовала снимок из путешествия.

На фото в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу. 38-летняя звезда наслаждается отдыхом в Испании.

Альбина продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились вместе на музыкальном фестивале.
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Источник:

"Сегодня"

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