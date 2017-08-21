38-летняя Альбина Джанабаева опубликовала редкое фото в бикини Сегодня, 11:00 Просмотров: ...

На снимке в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу

Альбина Джанабаева. Фото: Instagram

Певица Альбина Джанабаева, которая редко делится с поклонниками подробностями личной жизни в соцсетях, опубликовала снимок из путешествия. На фото в Instagram певица в купальнике лежит на морском берегу. 38-летняя звезда наслаждается отдыхом в Испании. Альбина продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини. Фото: Instagram Фото: Instagram Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились вместе на музыкальном фестивале.