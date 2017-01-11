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40-летняя Эли Лартер в прозрачном платье затмила Миллу Йовович на премьере (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/42_main.1484127620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/42_tn.1484127620.jpg Звезды Актриса Эли Лартер блистала на премьере в откровенном наряде

40-летняя Эли Лартер в прозрачном платье затмила Миллу Йовович на премьере (фото)

Сегодня, 12:30

Актриса Эли Лартер блистала на премьере в откровенном наряде

Эли Лартер и Милла Йовович. Фото: Instagram
Эли Лартер и Милла Йовович. Фото: Instagram

В Мехико прошла мировая премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава".

Публике картину представили – Эли Лартер, Уильям Леви, а также Милла Йовович с супругом – режиссером Полом Андерсон.

Для показа 41-летняя Милла выбрала коктейльное мини-платье с бантом, продемонстрировав стройные ножки.  

Эли блистала на премьере в откровенном наряде. 40-летняя Лартер появилась на публике в прозрачном платье от Tadashi Shoji.

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Фото: REX

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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