40-летняя Эли Лартер в прозрачном платье затмила Миллу Йовович на премьере (фото)
Актриса Эли Лартер блистала на премьере в откровенном наряде
В Мехико прошла мировая премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава".
Публике картину представили – Эли Лартер, Уильям Леви, а также Милла Йовович с супругом – режиссером Полом Андерсон.
Для показа 41-летняя Милла выбрала коктейльное мини-платье с бантом, продемонстрировав стройные ножки.
Эли блистала на премьере в откровенном наряде. 40-летняя Лартер появилась на публике в прозрачном платье от Tadashi Shoji.
Фото: REX
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "40-летняя Эли Лартер в прозрачном платье затмила Миллу Йовович на премьере (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии