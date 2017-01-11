40-летняя Эли Лартер в прозрачном платье затмила Миллу Йовович на премьере (фото)

Актриса Эли Лартер блистала на премьере в откровенном наряде

В Мехико прошла мировая премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава".

Публике картину представили – Эли Лартер, Уильям Леви, а также Милла Йовович с супругом – режиссером Полом Андерсон.

Для показа 41-летняя Милла выбрала коктейльное мини-платье с бантом, продемонстрировав стройные ножки.

Эли блистала на премьере в откровенном наряде. 40-летняя Лартер появилась на публике в прозрачном платье от Tadashi Shoji.

Фото: REX

Фото: Instagram

Фото: Instagram