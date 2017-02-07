41-летняя Ева Лонгория надела жакет на голое тело
Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме
В Лос-Анджелесе прошла презентация коллекции Рэйчел Зоуи. Стилист и дизайнер представила свою новую линию одежды в отеле Sunset Tower Hotel.
Поддержать Зоуи пришли ее знаменитые друзья: Николь Ричи, Ева Лонгория, Поппи Делевинь, Джейми Кинг и другие.
41-летняя актриса Ева Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме, состоящем из широких брюк и удлиненного жакета.
Чтобы добавить пикантности образу Ева надела "золотой" жакет на голое тело.
Фото: REX
Фото: REX
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