41-летняя Ева Лонгория надела жакет на голое тело

Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме

В Лос-Анджелесе прошла презентация коллекции Рэйчел Зоуи. Стилист и дизайнер представила свою новую линию одежды в отеле Sunset Tower Hotel.

Поддержать Зоуи пришли ее знаменитые друзья: Николь Ричи, Ева Лонгория, Поппи Делевинь, Джейми Кинг и другие.

41-летняя актриса Ева Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме, состоящем из широких брюк и удлиненного жакета.

Чтобы добавить пикантности образу Ева надела "золотой" жакет на голое тело.

Фото: REX

Фото: REX