41-летняя Ева Лонгория надела жакет на голое тело

Сегодня, 16:00

Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме

Ева Лонгория. Фото: REX
Ева Лонгория. Фото: REX

В Лос-Анджелесе прошла презентация коллекции Рэйчел Зоуи. Стилист и дизайнер представила свою новую линию одежды в отеле Sunset Tower Hotel.

Поддержать Зоуи пришли ее знаменитые друзья: Николь Ричи, Ева Лонгория, Поппи Делевинь, Джейми Кинг и другие.

41-летняя актриса Ева Лонгория позировала перед камерами в сверкающем брючном костюме, состоящем из широких брюк и удлиненного жакета.

Чтобы добавить пикантности образу Ева надела "золотой" жакет на голое тело.

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Фото: REX

eva_longoria_rachel_zoe

Фото: REX
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Источник:

"Сегодня"

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