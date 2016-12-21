41-летняя Милла Йовович обнажилась для журнала (фото)

Известная актриса Милла Йовович снялась в фотосессии легендарной Эллен фон Унверт – фотографа, чье имя ассоциируется с чувственной фотографией, преимущественно в эротическом жанре, – пишет НВ.

В новом фотосете 41-летней Йовович появилась в образе роковой красотки, примерив кожу, меха, а также появившись на некоторых кадрах без одежды. Снимки со знаменитой актрисой были опубликованы в декабрьском номере итальянского издания Vanity Fair.