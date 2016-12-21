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41-летняя Милла Йовович обнажилась для журнала (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/0_main.1482352261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/0_tn.1482352261.jpg Звезды Актриса позировала в образе роковой красавицы

41-летняя Милла Йовович обнажилась для журнала (фото)

Вчера, 22:30

Актриса позировала в образе роковой красавицы

Известная актриса Милла Йовович снялась в фотосессии легендарной Эллен фон Унверт – фотографа, чье имя ассоциируется с чувственной фотографией, преимущественно в эротическом жанре, – пишет НВ.

В новом фотосете 41-летней Йовович появилась в образе роковой красотки, примерив кожу, меха, а также появившись на некоторых кадрах без одежды. Снимки со знаменитой актрисой были опубликованы в декабрьском номере итальянского издания Vanity Fair.
йовович, Милла Йовович

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