41-летняя Милла Йовович обнажилась для журнала (фото)
Актриса позировала в образе роковой красавицы
Известная актриса Милла Йовович снялась в фотосессии легендарной Эллен фон Унверт – фотографа, чье имя ассоциируется с чувственной фотографией, преимущественно в эротическом жанре, – пишет НВ.
В новом фотосете 41-летней Йовович появилась в образе роковой красотки, примерив кожу, меха, а также появившись на некоторых кадрах без одежды. Снимки со знаменитой актрисой были опубликованы в декабрьском номере итальянского издания Vanity Fair.
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