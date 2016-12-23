41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом (фото,видео)
Звезда поделилась фотографиями с "адской" тренировки
Тина Канделаки показала, как поддерживает форму. 41-летняя российская журналистка, телеведущая и продюсер поделилась фотографиями с тренировки в instagram, демонстрируя подтянутое тело.
Также звезда показала несколько "адских" упражнений. "Повторите его – и будет вам счастье", – прокомментровала Тина одно из них.
Напомним, ранее Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа.
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