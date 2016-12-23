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41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/85_main.1482458724.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/85_tn.1482458724.jpg Звезды Звезда поделилась фотографиями с "адской" тренировки

41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом (фото,видео)

Сегодня, 07:36

Звезда поделилась фотографиями с "адской" тренировки

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Тина Канделаки показала, как поддерживает форму. 41-летняя российская журналистка, телеведущая и продюсер поделилась фотографиями с тренировки в instagram, демонстрируя подтянутое тело.

Также звезда показала несколько "адских" упражнений. "Повторите его – и будет вам счастье", – прокомментровала Тина одно из них.

Напомним, ранее Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа.
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Источник:

"Сегодня"

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