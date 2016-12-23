41-летняя Тина Канделаки похвасталась спортивным телом (фото,видео)

Тина Канделаки показала, как поддерживает форму. 41-летняя российская журналистка, телеведущая и продюсер поделилась фотографиями с тренировки в instagram, демонстрируя подтянутое тело.

Также звезда показала несколько "адских" упражнений. "Повторите его – и будет вам счастье", – прокомментровала Тина одно из них.

Напомним, ранее Тина Канделаки призналась, что ей пришлось измениться ради 29-летнего мужа.





Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 21 2016 в 10:43 PST

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 20 2016 в 10:36 PST

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 16 2016 в 11:10 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 17 2016 в 12:32 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 18 2016 в 3:42 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 21 2016 в 12:10 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 12 2016 в 11:24 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 11 2016 в 12:42 PST