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42-летня модель Виктория Сильвстедт не вместила формы в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/41_main.1483638463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/41_tn.1483638463.jpg Звезды Сильвстедт устроила фотосессию и похвасталась формами на отдыхе

42-летня модель Виктория Сильвстедт не вместила формы в купальнике (фото)

Сегодня, 09:31

Сильвстедт устроила фотосессию и похвасталась формами на отдыхе

Виктория Сильвстедт. Фото: Instagram
Виктория Сильвстедт. Фото: Instagram

Шведская фотомодель, актриса и телеведущая Виктория Сильвстедт порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальными фото.

Сейчас 42-летняя модель наслаждается отдыхом на Карибах. Виктория проводит время на острове Сен-Барт.

Сильвстедт устроила фотосессию и похвасталась формами в красном купальнике. 

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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