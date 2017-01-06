42-летня модель Виктория Сильвстедт не вместила формы в купальнике (фото)

Сильвстедт устроила фотосессию и похвасталась формами на отдыхе

Шведская фотомодель, актриса и телеведущая Виктория Сильвстедт порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальными фото.

Сейчас 42-летняя модель наслаждается отдыхом на Карибах. Виктория проводит время на острове Сен-Барт.

Сильвстедт устроила фотосессию и похвасталась формами в красном купальнике.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram