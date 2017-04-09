44-летняя Алиса Милано похвасталась пышным бюстом

Вчера, 16:19

Актриса опубликовала пикантный снимок

Алиса Милано. Фото: instagram.com/milano_alyssa
Алиса Милано. Фото: instagram.com/milano_alyssa

Алиса Милано не замечена в любви к излишнему оголению, но даже в ее микроблоге можно найти несколько пикантных снимков. Новая фотография из подобных, пишет Lafemmod.ru.

На селфи можно разглядеть лишь лицо актрисы и ее пышный бюст, заключенный в кружевной синий топ.

Поклонники в восторге от фотографии знаменитости и уже оставили под снимком более 42 тысяч лайков.
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