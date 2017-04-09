44-летняя Алиса Милано похвасталась пышным бюстом
Актриса опубликовала пикантный снимок
Алиса Милано не замечена в любви к излишнему оголению, но даже в ее микроблоге можно найти несколько пикантных снимков. Новая фотография из подобных, пишет Lafemmod.ru.
На селфи можно разглядеть лишь лицо актрисы и ее пышный бюст, заключенный в кружевной синий топ.
Поклонники в восторге от фотографии знаменитости и уже оставили под снимком более 42 тысяч лайков.
Вы сейчас просматриваете новость "44-летняя Алиса Милано похвасталась пышным бюстом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии