44-летняя Алиса Милано похвасталась пышным бюстом

Алиса Милано не замечена в любви к излишнему оголению, но даже в ее микроблоге можно найти несколько пикантных снимков. Новая фотография из подобных, пишет Lafemmod.ru.

На селфи можно разглядеть лишь лицо актрисы и ее пышный бюст, заключенный в кружевной синий топ.

Поклонники в восторге от фотографии знаменитости и уже оставили под снимком более 42 тысяч лайков.

Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa) Апр 7 2017 в 11:07 PDT

Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa) Апр 6 2017 в 4:16 PDT