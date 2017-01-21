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44-летняя "перчинка" Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/14_main.1485031022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/14_tn.1485031022.jpg Звезды Отцом новорожденного малыша стал гонщик "Формулы 1" Кристиан Хорнер 

44-летняя "перчинка" Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз (фото)

Сегодня, 22:37

Отцом новорожденного малыша стал гонщик "Формулы 1" Кристиан Хорнер 

Джери Холлиуэл. Фото: instagram.com/therealgerihalliwell
Джери Холлиуэл. Фото: instagram.com/therealgerihalliwell

Бывшая солистка Spice Girls 44-летняя Джери Холлиуэл родила сына. Отцом новорожденного малыша стал муж певицы, гонщик "Формулы 1" 42-летний Кристиан Хорнер, – пишет peopletalk.

О том, что Джерри стала мамой во второй раз, она сама рассказала поклонникам на своей страничке в Twitter: "Мы с Кристианом рады объявить, что сегодня на свет появился наш сын. Его вес составляет 3 килограмма 170 граммов". Имя новорожденного пока держится в секрете. 

Напомним, об отношениях Джерри и Кристиана стало известно в апреле 2014 года, а в мае 2015 они поженились. Малыш станет первым общим ребенком пары. А у Джерри уже растет 10-летняя дочь Блюбелл от романа с 46-летним сценаристом Сашей Джервази.
Spice Girls, джери холлиуэлл

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