44-летняя "перчинка" Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз (фото)
Отцом новорожденного малыша стал гонщик "Формулы 1" Кристиан Хорнер
Бывшая солистка Spice Girls 44-летняя Джери Холлиуэл родила сына. Отцом новорожденного малыша стал муж певицы, гонщик "Формулы 1" 42-летний Кристиан Хорнер, – пишет peopletalk.
О том, что Джерри стала мамой во второй раз, она сама рассказала поклонникам на своей страничке в Twitter: "Мы с Кристианом рады объявить, что сегодня на свет появился наш сын. Его вес составляет 3 килограмма 170 граммов". Имя новорожденного пока держится в секрете.
Напомним, об отношениях Джерри и Кристиана стало известно в апреле 2014 года, а в мае 2015 они поженились. Малыш станет первым общим ребенком пары. А у Джерри уже растет 10-летняя дочь Блюбелл от романа с 46-летним сценаристом Сашей Джервази.
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