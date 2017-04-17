46-летняя Наоми Кэмпбелл обнажила грудь для глянца

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в новой откровенной фотосессии для весеннего номера журнала Sorbet Magazine, – сообщает НВ.

46-летняя легенда индустрии моды стала главной героиней свежего номера глянца, на страницах которого появились стильные и в меру откровенные кадры с Кэмпбелл.

В частности, супермодель позировала испанскому фотографу Нико Бастосу в трендовых образах из новых коллекций ведущих брендов планеты, включая Burberry и Marni, а на некоторых снимках появилась топлесс и в нарядах, обнажающих ее знаменитые длинные ноги. Каждый из образов модели для съемки был подобран британским стилистом Кейт Хазел.