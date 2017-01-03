Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
46-летняя Наоми Кэмпбелл в крохотном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/23_main.1483369241.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/23_tn.1483369241.jpg Звезды Модель запечатлена во время прогулки по песчаному пляжу

46-летняя Наоми Кэмпбелл в крохотном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе (фото)

Сегодня, 09:01

Модель запечатлена во время прогулки по песчаному пляжу

Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram
Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото.

46-летняя звезда мирового модельного бизнеса продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе в теплых краях.

На снимке Наоми запечатлена в откровенном купальнике во время прогулки по песчаному пляжу. Кэмпбелл позирует на фоне океана в бикини.

1_1606

Фото: Instagram
фото, кэмпбелл, бикини, супермодель, instagram, Наоми Кэмпбелл

Вы сейчас просматриваете новость "46-летняя Наоми Кэмпбелл в крохотном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

22-летняя невеста российского олигарха Доронина показала обручальное кольцо

31 Декабря 2016, 07:50

До Кристины Доронин встречался с моделями Карен Шонбахлер и Наоми Кэмпбелл

Мода

Кадр из видео Спайка Джонза для Kenzo

Названы лучшие модные видео 2016 года

27 Декабря 2016, 18:10

В списке также есть видеоинтервью супермодели Наоми Кэмпбелл для AnOther

Звезды

Николь Шерзингер и Наоми Кэмпбелл появились на публике в "голых" нарядах

6 Декабря 2016, 13:00

46-летняя британская супермодель блистала на красной дорожке в прозрачном платье от Alexander McQueen

Звезды

Конфуз на модной премии: у 26-летней британской модели с груди сполз топ

6 Декабря 2016, 12:30

Британская модель Джордан Данн оказалась в центре внимания

Звезды

Винни Харлоу. Фото: AFP

22-летняя модель с необычной внешностью впечатлила чересчур высоким разрезом на красной дорожке (фото)

6 Декабря 2016, 11:30

Винни Харлоу удивила эффектным и откровенным образом

Мода

Наоми продолжает активно работать моделью. Фото: instagram.com/iamnaomicampbell

46-летняя Наоми Кэмпбелл рассказала о своем отношении к молоденьким моделям

29 Ноября 2016, 10:39

Кэмпбелл считает, что в моде произошел заметный сдвиг, и теперь в индустрии работают гораздо больше девушек

Звезды

Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP

Кристина Орбакайте в платье с прозрачным декольте повторила образ Наоми Кэмпбелл (фото)

16 Ноября 2016, 10:01

45-летняя исполнительница примерила эффектный наряд из весенней коллекции Тома Форда

Звезды

У пары разница в возрасте 31 год. Фото: instagram.com/krissroma

22-летняя возлюбленная олигарха Владислава Доронина показала идеальную фигуру после родов

14 Ноября 2016, 18:09

Романова регулярно занимается боксом, йогой и ходит в спортзал заниматься на тренажерах

Звезды

Дональд Трамп, фото AFP

В сети составили список звезд, которые обещали уехать из США в случае победы Трампа

9 Ноября 2016, 22:19

В частности, певица Шер отметила: "Если его изберут, я полечу на Юпитер"

Звезды

Наоми Кэмпбелл. Фото: AFP

Майли Сайрус и Наоми Кэмпбелл появились на публике в одинаковых нарядах с пикантным декольте (фото)

8 Ноября 2016, 09:31

В музее современного искусства в Нью-Йорке модель была замечена с короткой стрижкой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.