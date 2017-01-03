46-летняя Наоми Кэмпбелл в крохотном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе (фото) Сегодня, 09:01 Просмотров: ...

Модель запечатлена во время прогулки по песчаному пляжу

Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. 46-летняя звезда мирового модельного бизнеса продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе в теплых краях. На снимке Наоми запечатлена в откровенном купальнике во время прогулки по песчаному пляжу. Кэмпбелл позирует на фоне океана в бикини. Фото: Instagram