46-летняя Наоми Кэмпбелл в крохотном купальнике похвасталась фигурой на отдыхе (фото)
Модель запечатлена во время прогулки по песчаному пляжу
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото.
46-летняя звезда мирового модельного бизнеса продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе в теплых краях.
На снимке Наоми запечатлена в откровенном купальнике во время прогулки по песчаному пляжу. Кэмпбелл позирует на фоне океана в бикини.
Фото: Instagram
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