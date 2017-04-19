47-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьере в сексуальном костюме-тройке

Сегодня, 13:00

Свой наряд звезда дополнила туфлями жемчужно-телесного оттенка и пышной укладкой


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В Линкольн-центре в Нью-Йорке состоялся показ финального эпизода сериала "Вражда". Исполнительницы главных ролей – Сьюзан Сарандон, Джессика Лэнг и Кэтрин Зета-Джонс прибыли на мероприятие, чтобы представить финал сезона.

47-летняя супруга Майкла Дугласа восхитила стильным и сексуальным образом. Кэтрин вышла в свет в белом костюме-тройке, под который надела топ с кружевом в бельевом стиле.

Актриса выглядела элегантно и женственно. Свой наряд звезда дополнила туфлями жемчужно-телесного оттенка и пышной укладкой. 
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"Сегодня"

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