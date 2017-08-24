48-летняя Дженнифер Лопес обнажила ягодицы в откровенной фотосессии
Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру
Похудевшая Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. 48-летняя Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру.
Певица позирует в серебряном боди со звездами, в корсете со стразами, а также в бикини в сетку, обнажающем ягодицы.
Напомним, на днях звезда представила яркий клип на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo.
Ранее Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь в корсете со стразами.
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