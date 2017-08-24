48-летняя Дженнифер Лопес обнажила ягодицы в откровенной фотосессии

Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру

Похудевшая Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. 48-летняя Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру.

Певица позирует в серебряном боди со звездами, в корсете со стразами, а также в бикини в сетку, обнажающем ягодицы.

Напомним, на днях звезда представила яркий клип на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 12:19 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 12:11 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 12:05 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 9:11 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 9:06 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 21 2017 в 9:00 PDT

Ранее Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь в корсете со стразами.