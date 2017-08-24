48-летняя Дженнифер Лопес обнажила ягодицы в откровенной фотосессии

Сегодня, 05:03

Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Похудевшая Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. 48-летняя Джей Ло продемонстрировала страсть и сексуальность, а также постройневшую фигуру.

Певица позирует в серебряном боди со звездами, в корсете со стразами, а также в бикини в сетку, обнажающем ягодицы.

Напомним, на днях звезда представила яркий клип на испаноязычную песню Ni Tú Ni Yo.

Ранее Дженнифер Лопес засветила обнаженную грудь в корсете со стразами.
Дженнифер Лопес, Джей Ло

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"Сегодня"

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