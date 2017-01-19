49-летняя Памела Андерсон стала лицом Vivienne Westwood
Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером
Американская актриса и активистка Памела Андерсон стала лицом весенне-летней кампании Andreas Kronthaler бренда Vivienne Westwood, сообщает Dazed.
По данным издания, съемки проходили в Греции, а автором фотосессии стал Юрген Теллер.
По его словам, он любит работать с дизайнерами Вивьен Вествуд и Андреасом Кронталером, а также с Андерсон.
"Между нами есть доверие, мы исследуем и работаем довольно свободно", – отметил он.
Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером.
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