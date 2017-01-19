49-летняя Памела Андерсон стала лицом Vivienne Westwood

Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером

Американская актриса и активистка Памела Андерсон стала лицом весенне-летней кампании Andreas Kronthaler бренда Vivienne Westwood, сообщает Dazed.

По данным издания, съемки проходили в Греции, а автором фотосессии стал Юрген Теллер.

По его словам, он любит работать с дизайнерами Вивьен Вествуд и Андреасом Кронталером, а также с Андерсон.

"Между нами есть доверие, мы исследуем и работаем довольно свободно", – отметил он.

Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером.

The Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS17 campaign, inspired by the Mediterranean. See it in full at www.viviennewestwood.com Фото опубликовано Vivienne Westwood (@viviennewestwoodofficial) Янв 19 2017 в 5:20 PST

Тем временем 18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel.