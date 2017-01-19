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49-летняя Памела Андерсон стала лицом Vivienne Westwood http://www.segodnya.ua/img/article/7898/81_main.1481899999.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/81_tn.1481899999.jpg Звезды Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером

49-летняя Памела Андерсон стала лицом Vivienne Westwood

Сегодня, 17:09

Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером

Андерсон снялась в рекламе. Фото: AFP
Андерсон снялась в рекламе. Фото: AFP

Американская актриса и активистка Памела Андерсон стала лицом весенне-летней кампании Andreas Kronthaler бренда Vivienne Westwood, сообщает Dazed.

По данным издания, съемки проходили в Греции, а автором фотосессии стал Юрген Теллер.

По его словам, он любит работать с дизайнерами Вивьен Вествуд и Андреасом Кронталером, а также с Андерсон.

"Между нами есть доверие, мы исследуем и работаем довольно свободно", – отметил он.

Кроме Андерсон в купальнике, на фото можно также увидеть и Вествуд с Кронталером.

The Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS17 campaign, inspired by the Mediterranean. See it in full at www.viviennewestwood.com

Фото опубликовано Vivienne Westwood (@viviennewestwoodofficial)

Тем временем 18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel.
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