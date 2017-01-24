50-летняя Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в сауне (фото)

Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram смелым фото. Кроуфорд показала, как любит расслабляться.

На снимке 50-летняя Синди позирует, прикрывшись банным полотенцем в сауне.

Кроуфорд похвасталась подтянутой фигурой и неувядающей красотой.

"Когда идет дождь, а муж смотрит футбол по телевизору. Воскресенье – время для сауны", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram