50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини (фото)

Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram солнечными фото. 50-летняя модель вместе с семьей проводит зимние каникулы в Майами.

Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.

На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.

Кроуфорд восхитила подтянутой фигурой в бикини. Фото: Instagram

Фото: Instagram