50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини (фото)
Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье
Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram солнечными фото. 50-летняя модель вместе с семьей проводит зимние каникулы в Майами.
Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.
На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.
Кроуфорд восхитила подтянутой фигурой в бикини. Фото: Instagram
Фото: Instagram
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