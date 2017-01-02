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50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/75_main.1483359677.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/75_tn.1483359677.jpg Звезды Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье

50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини (фото)

Сегодня, 16:00

Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье

Синди Кроуфорд. Фото: Instagram
Синди Кроуфорд. Фото: Instagram

Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram солнечными фото. 50-летняя модель вместе с семьей проводит зимние каникулы в Майами.

Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.

На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.

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Кроуфорд восхитила подтянутой  фигурой в бикини. Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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