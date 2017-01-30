51-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини на отдыхе с сыном (фото)

Херли принимает солнечные ванны на пляже в Мумбаи и демонстрирует купальники своего бренда Elizabeth Hurley Beach.

На странице в Instagram Элизабет поделилась снимками с отдыха.

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