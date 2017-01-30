51-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини на отдыхе с сыном (фото)

Сегодня, 13:30

Херли принимает солнечные ванны на пляже в Мумбаи 

Элизабет Херли. Фото: Instagram
Элизабет Херли. Фото: Instagram

Актриса Элизабет Херли проводит отпуск в теплых краях. Компанию 51-летней звезде составляет ее 14-летний сын Дэмиан.

На странице в Instagram Элизабет поделилась снимками с отдыха.

Херли принимает солнечные ванны на пляже в Мумбаи и демонстрирует купальники своего бренда Elizabeth Hurley Beach.

Актриса восхитила подтянутой фигурой в бикини.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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