51-летняя Элизабет Херли покорила фигурой в бикини

Сегодня, 07:20

Актриса презентовала очередной купальник-бикини из коллекции собственного бренда

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

51-летняя  Элизабет Херли продолжает радовать поклонников своими фотографиями в купальниках. Благо, актриса может похвастаться идеальной фигурой: тонкой талий и пышным бюстом.

На днях Элизабет Херли в купальнике похвасталась пышным бюстом.
бикини, купальник, Элизабет Херли

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"Сегодня"

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