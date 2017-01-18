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51-летняя Элизабет Херли в купальнике удивила отличной фигурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/49_main.1484762402.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/49_tn.1484762402.png Звезды За день ролик посмотрели более 70 тысяч раз, а актрису засыпали многочисленными комплиментами

51-летняя Элизабет Херли в купальнике удивила отличной фигурой (фото)

Сегодня, 04:17

За день ролик посмотрели более 70 тысяч раз, а актрису засыпали многочисленными комплиментами

Актриса выглядит отлично. Фото: instagram.com/elizabethhurley1
Актриса выглядит отлично. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Британская актриса Элизабет Херли не перестает удивлять и радовать своих поклонников отличным внешним видом.

В Instagram она поделилась пикантным снимком в купальнике, который сделала на Мальдивах.

На фото 51-летняя Элизабет позирует в закрытом купальнике, который, впрочем, выгодно подчеркивает ее стройные ноги, плоский живот и все женственные изгибы.

Актриса даже решила не просто снимок опубликовать, а создать маленький видеоролик, на котором она кокетливо посылает своим подписчикам воздушный поцелуй.

#fb #Maldives @chevalblancrandheli @elizabethhurleybeach #olympiaonepiece #takemeback

Видео опубликовано Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Всего за день ролик посмотрели более 70 тысяч раз, а саму Херли засыпали многочисленными комплиментами.

Тем временем 26-летняя певица оголила грудь в благодарность поклонникам
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Источник:

"Сегодня"

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