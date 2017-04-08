51-летняя Синди Кроуфорд позирует топлес на пляже

8 Апреля 2017, 23:19

Снимок модели уже собрал около 50 тысяч лайков

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford
Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

Синди Кроуфорд опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок. На фото модель позирует на пляже. Синди лежит на песке, одетая лишь в одни джинсы. Обнаженный бюст звезда прикрывает руками, сообщает Lafemmod.ru. Снимок модели топлес уже собрал около 50 тысяч лайков.

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Фото, видимо, является частью фотосессии знаменитости для журнала Vogue, поскольку в своем посте 51-летняя Кроуфорд отметила официальную страничку издания в Instagram.

Как сообщалось, 49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала.
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