51-летняя Синди Кроуфорд позирует топлес на пляже

Снимок модели уже собрал около 50 тысяч лайков

Синди Кроуфорд опубликовала в личном микроблоге пикантный снимок. На фото модель позирует на пляже. Синди лежит на песке, одетая лишь в одни джинсы. Обнаженный бюст звезда прикрывает руками, сообщает Lafemmod.ru. Снимок модели топлес уже собрал около 50 тысяч лайков.

Фото, видимо, является частью фотосессии знаменитости для журнала Vogue, поскольку в своем посте 51-летняя Кроуфорд отметила официальную страничку издания в Instagram.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Мар 26 2017 в 11:19 PDT

Как сообщалось, 49-летняя Джулия Робертс украсила обложку известного журнала.