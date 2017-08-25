51-летняя Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе джинсов

Сегодня, 17:30

Модель создала капсульную коллекцию джинсов в стиле 90-х 

Синди Кроуфорд. Фото: AFP
Синди Кроуфорд. Фото: AFP

Совместно с брендом Re/Done супермодель Синди Кроуфорд создала капсульную коллекцию "The Crawford’s jeans", в которой представлены джинсы, повторяющие силуэт 1990-х, и линия свитшотов.

51-летняя Синди также стала лицом рекламной кампании. Кроуфорд продемонстрировала на снимках отличную форму.

Модель предстала топлес перед объективом фотографа Себастьяна Фаены.

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Напомним, ранее Синди Кроуфорд перевоплотилась в кинодиву Мэрилин Монро.
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Источник:

"Сегодня"

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