51-летняя Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе джинсов

51-летняя Синди также стала лицом рекламной кампании. Кроуфорд продемонстрировала на снимках отличную форму.

Совместно с брендом Re/Done супермодель Синди Кроуфорд создала капсульную коллекцию "The Crawford’s jeans", в которой представлены джинсы, повторяющие силуэт 1990-х, и линия свитшотов.

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