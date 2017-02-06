52-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала (фото)

Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci

Моника Беллуччи стала героиней февральского номера итальянского журнала GQ. 52-летняя актриса появилась на обложке мужского издания и снялась в откровенной фотосессии.

Моника позировала в объективе известного фотографа Терри Ричардсона.

Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci и топ с бюстье от Alberta Аerretti. Смелыми фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram.