52-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала (фото)
Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci
Моника Беллуччи стала героиней февральского номера итальянского журнала GQ. 52-летняя актриса появилась на обложке мужского издания и снялась в откровенной фотосессии.
Моника позировала в объективе известного фотографа Терри Ричардсона.
Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci и топ с бюстье от Alberta Аerretti. Смелыми фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram.
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