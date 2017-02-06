52-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала (фото)

Сегодня, 10:30

Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci 

Моника Беллуччи. Фото: AFP
Моника Беллуччи. Фото: AFP

Моника Беллуччи стала героиней февральского номера итальянского журнала GQ. 52-летняя актриса появилась на обложке мужского  издания и снялась в откровенной фотосессии.

Моника позировала в объективе известного фотографа Терри Ричардсона.

Для съемки Беллуччи выбрала черное полупрозрачное платье от Gucci и топ с бюстье от Alberta Аerretti. Смелыми фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram.

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