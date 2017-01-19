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52-летняя звезда "Друзей" Кортни Кокс бросила карьеру ради бойфренда http://www.segodnya.ua/img/article/7898/88_main.1484838914.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/88_tn.1484838914.jpg Звезды Чтобы сохранить отношения Кортни приняла непростое решение 

52-летняя звезда "Друзей" Кортни Кокс бросила карьеру ради бойфренда

Сегодня, 19:00

Чтобы сохранить отношения Кортни приняла непростое решение 

Кортни Кокс с женихом. Фото: AFP
Кортни Кокс с женихом. Фото: AFP

Звезда сериала "Друзья" Корни Кокс покидает Голливуд ради своего возлюбленного 40-летнего Джонни Макдэйда. Всему виной расстояние: пара живет на два города (актриса проживает в Лос-Анджелесе, а рок-музыкант в Лондоне), из-за чего постоянно ссорится и даже расходилась год назад. Чтобы сохранить отношения Кортни приняла непростое решение забросить карьеру и вместе с 12-летней дочерью переехать в Великобританию, где у Джонни собственный дом и звукозаписывающая студия. Согласно инсайдерам, влюбленные долго не могли решить, где им жить: говорили, что Макдэйд категорически отказывался переезжать в Лос-Анджелес, а вот Кокс оказалась сговорчивее. Более того, на этот шаг ее сподвигла коллега по цеху Дженнифер Энистон: актриса посоветовала Корни быть мудрее и пойти на компромисс.

Напомним, Кортни Кокс и Джонни Макдэйд вместе с 2013 года, а через год объявили о помолвке. Впрочем, в конце 2015 года пара рассталась, но позже снова сошлась.

Актриса была замужем за актером Дэвидом Аркеттом, от которого воспитывает дочь Коко.
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Источник:

graziamagazine.ru

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