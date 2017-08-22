53-летняя супермодель Эль Макферсон восхитила фигурой в купальнике

Сегодня, 07:27

Эль позирует в купальниках и мокром коротком платье, демонстрируя стройные ножки

Эль Макферсон. Фото: Instagram
Эль Макферсон. Фото: Instagram

Австралийская топ-модель и актриса Эль Макферсон, которая недавно развелась с мужем-миллиардером Джеффри Соффером после четырех лет брака, поделилась с поклонниками на странице в Instagram новой порцией сексуальным фото.

На снимках 53-летняя Эль позирует в купальниках и мокром коротком платье, демонстрируя стройные ножки.

Напомним, Макферсон получит после развода с миллиардером 53 млн долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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