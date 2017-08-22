53-летняя супермодель Эль Макферсон восхитила фигурой в купальнике

Эль позирует в купальниках и мокром коротком платье, демонстрируя стройные ножки

Австралийская топ-модель и актриса Эль Макферсон, которая недавно развелась с мужем-миллиардером Джеффри Соффером после четырех лет брака, поделилась с поклонниками на странице в Instagram новой порцией сексуальным фото.

На снимках 53-летняя Эль позирует в купальниках и мокром коротком платье, демонстрируя стройные ножки.

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Авг 17 2017 в 4:27 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Авг 18 2017 в 4:28 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Авг 16 2017 в 5:13 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Авг 15 2017 в 10:09 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Авг 3 2017 в 8:56 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Июл 24 2017 в 4:35 PDT

Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) Июл 5 2017 в 11:05 PDT

Напомним, Макферсон получит после развода с миллиардером 53 млн долларов.