58-летняя Шэрон Стоун в бикини прокатилась на катере (фото)

Сегодня, 14:00

Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки

Шэрон Стоун. Фото: Instagram
Шэрон Стоун. Фото: Instagram

Актриса Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.

58-летняя Шэрон похвасталась снимком с отдыха.  Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки. Актриса в ярком бикини прокатилась на катере.

В отпуске звезда демонстрирует идеальную физическую форму и свежий вид.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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