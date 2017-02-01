58-летняя Шэрон Стоун в бикини прокатилась на катере (фото)
Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки
Актриса Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.
58-летняя Шэрон похвасталась снимком с отдыха. Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки. Актриса в ярком бикини прокатилась на катере.
В отпуске звезда демонстрирует идеальную физическую форму и свежий вид.
Фото: Instagram
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