58-летняя Шэрон Стоун в бикини прокатилась на катере (фото)

Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки

Актриса Шэрон Стоун не стесняется своего возраста и смело делится с поклонниками на странице в Instagram фото в раздельном купальнике.

58-летняя Шэрон похвасталась снимком с отдыха. Стоун показала, как принимает солнечные ванны во время морской прогулки. Актриса в ярком бикини прокатилась на катере.

В отпуске звезда демонстрирует идеальную физическую форму и свежий вид.

Фото: Instagram