58-летняя Шэрон Стоун засветила грудь на съемочной площадке (фото)

Актриса Шэрон Стоун, которая завела роман с 62-летним спортивным агентом, предстала в сексуальном образе.

Стоун была замечена на съемочной площадке в смелом наряде.

Для съемки Шэрон выбрала белое платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Актриса дополнила наряд бежевым пальто и босоножками на шпильках.

Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру.

Фото: Instagram

Фото: Instagram