58-летняя Шэрон Стоун засветила грудь на съемочной площадке (фото)
Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру
Актриса Шэрон Стоун, которая завела роман с 62-летним спортивным агентом, предстала в сексуальном образе.
Стоун была замечена на съемочной площадке в смелом наряде.
Для съемки Шэрон выбрала белое платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Актриса дополнила наряд бежевым пальто и босоножками на шпильках.
Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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