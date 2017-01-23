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58-летняя Шэрон Стоун засветила грудь на съемочной площадке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/3_main.1485168183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/3_tn.1485168183.jpg Звезды Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру

58-летняя Шэрон Стоун засветила грудь на съемочной площадке (фото)

Сегодня, 14:00

Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру

Шэрон Стоун. Фото: REX
Шэрон Стоун. Фото: REX

Актриса Шэрон Стоун, которая завела роман с 62-летним спортивным агентом, предстала в сексуальном образе.

Стоун была замечена на съемочной площадке в смелом наряде.

Для съемки Шэрон выбрала белое платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Актриса дополнила наряд бежевым пальто и босоножками на шпильках.

Стоун продемонстрировала неувядающую красоту и подтянутую фигуру. 

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

How we do #fridaythe13th in team @sharonstone # #teamStone #sharonstone #legendary #icon #legs #badbitchesworkwithbadbitches !!

Видео опубликовано JO BAKER (@missjobaker)

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Источник:

"Сегодня"

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