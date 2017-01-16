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64-летний актер Джефф Голдблюм станет отцом во второй раз http://www.segodnya.ua/img/article/7886/13_main.1484566329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/13_tn.1484566329.jpg Звезды 4 июля 2015 года гимнастка подарила Джеффу первенца – сына Чарли Оушэна Голдблюма

64-летний актер Джефф Голдблюм станет отцом во второй раз

Сегодня, 14:30

4 июля 2015 года гимнастка подарила Джеффу первенца – сына Чарли Оушэна Голдблюма

Джефф Голдблюм. Фото: Instagram
Джефф Голдблюм. Фото: Instagram

Звезда фильмов "Парк Юрского периода – 64-летний Джефф Голдблюм станет отцом во второй раз. Об этом на своей странице в Twitter сообщила жена актера – актриса и гимнастка Эмили Ливингстон.

"Мы наступаем! Я нахожусь на 15-й неделе беременности и очень взволнована предстоящим пополнением в семье Голдблюм, которое случится в начале апреля!", – написала Эмили.

4 июля 2015 года гимнастка подарила Джеффу первенца – сына Чарли Оушэна Голдблюма. Джефф и Эмили поженились в ноябре 2014 года.
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"Сегодня"

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