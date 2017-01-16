64-летний актер Джефф Голдблюм станет отцом во второй раз

Звезда фильмов "Парк Юрского периода – 64-летний Джефф Голдблюм станет отцом во второй раз. Об этом на своей странице в Twitter сообщила жена актера – актриса и гимнастка Эмили Ливингстон.

"Мы наступаем! Я нахожусь на 15-й неделе беременности и очень взволнована предстоящим пополнением в семье Голдблюм, которое случится в начале апреля!", – написала Эмили.

4 июля 2015 года гимнастка подарила Джеффу первенца – сына Чарли Оушэна Голдблюма. Джефф и Эмили поженились в ноябре 2014 года.