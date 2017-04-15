70-летняя Шер в прозрачном топе затмила Ким Кардашьян на красной дорожке
Исполнительница оказалась в центре внимания на премьера фильма "Обещание"
Певица Шер, которая редко посещает светские мероприятия и вечеринки, удивила откровенным образом.
12 апреля, 70-летняя исполнительница оказалась в центре внимания на премьера фильма "Обещание" в Лос-Анджелесе. Артистке даже удалось затмить телезвезду Ким Кардашьян.
Для красной дорожки Шер выбрала смелый наряд.
Перед объективами фотокамер певица появилась в черных широких брюках, кожаной куртке с вышивкой и прозрачном топе-кольчуге, через который просвечивалось белье певицы. Завершила образ артистка блестящим беретом.
Кардашьян блистала на показе в облегающем платье золотистого оттенка от Versace. Супруга Канье Уэста выгодно подчеркнула пышные формы.
Фото: AFP
В фильме Терри Джорджа речь идет о событиях, связанных с армянской историей и культурой., в том числе и о геноциде армян.
Фото: AFP
Фото: REX
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