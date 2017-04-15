70-летняя Шер в прозрачном топе затмила Ким Кардашьян на красной дорожке

Сегодня, 09:08

Исполнительница оказалась в центре внимания на премьера фильма "Обещание"

Шер. Фото: AFP
Шер. Фото: AFP

Певица Шер, которая редко посещает светские мероприятия и вечеринки, удивила откровенным образом.

12 апреля, 70-летняя исполнительница оказалась в центре внимания на премьера фильма "Обещание" в Лос-Анджелесе. Артистке даже удалось затмить телезвезду Ким Кардашьян.

Для красной дорожки Шер выбрала смелый наряд.

Перед объективами фотокамер певица появилась в черных широких брюках, кожаной куртке с вышивкой и прозрачном топе-кольчуге, через который просвечивалось белье певицы. Завершила образ артистка блестящим беретом.

Кардашьян блистала на показе в облегающем платье золотистого оттенка от Versace. Супруга Канье Уэста выгодно подчеркнула пышные формы.

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Фото: AFP

В фильме Терри Джорджа речь идет о событиях, связанных с армянской историей и культурой., в том числе и о геноциде армян.

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Фото: AFP

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Фото: REX 
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