72-летний Майкл Дуглас впервые станет дедом

Сегодня, 09:20

Возлюбленная старшего сына Майкла, 38-летнего Кэмерона, ждет ребенка

Кэмерон, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: East News
Кэмерон, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Фото: East News

В жизни 72-летнего Майкла Дугласа в скором времени грядут перемены: звезда Голливуда впервые станет дедом. Возлюбленная старшего сына Майкла, 38-летнего Кэмерона, ждет ребенка, – передает GRAZIA.

Пол малыша пока неизвестен, но, по сообщениям инсайдеров, актер находится буквально на седьмом небе от счастья после известия о прибавлении в семействе. Кэмерон начал встречаться с Вивиан Тайбс около года назад, после того, как вышел из тюрьмы.

Кэмерон провел за решеткой семь лет: изначально его осудили на пять лет за продажу и хранение наркотиков, а после он признался в контрабанде запрещенных веществ в тюрьму, что добавило ему еще два года заключения. Весной этого года Кэмерон сдал тесты на наркотики: в его крови не было выявлено следов никаких запрещенных веществ.

Напомним, что Майкл Дуглас — отец троих детей. 17-летнего сына Дилана и 14-летнюю дочь Кэрис родила его супруга Кэтрин Зета-Джонс.
актер, Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас

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