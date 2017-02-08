79-летний Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва

Сегодня, 16:10

Картина 2016 года стала номинантом французской кинопремии "Сезар".

Джек Николсон. Фото: REX
Джек Николсон. Фото: REX

Американский актер Джек Николсон впервые появится на киноэкранах после семилетнего перерыва. Он сыграет в англоязычном ремейке номинированного на "Оскар" фильма "Тони Эрдманн", сообщает Associated Press.

В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам "Марсианин", "Она" и "Невероятная жизнь Уолтера Митти".

Ранее стало известно, что фильм "Тони Эрдманн" немки Марен Аде была номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В комедии рассказывается история отношений отца-пенсионера с дочерью — топ-менеджером консалтинговой компании.

Отмечается, также, что картина 2016 года стала номинантом французской кинопремии "Сезар".

Ранее в январе артист Питер Фонда сообщил об уходе Николсона на пенсию. Он подчеркнул, что не знает о причине такого решения актера.
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