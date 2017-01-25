79-летняя Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом (фото)

Сегодня, 10:39

Перри подтвердил расставание с Фондой, но отметил, что они по-прежнему очень близки

Американская актриса Джейн Фонда рассталась со своим бойфрендом, предпринимателем Ричардом Перри, сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По его данным, 79-летняя Фонда и 74-летний Перри продают свой дом в Беверли-Хиллз, поскольку живут раздельно.

Примечательно, что Перри подтвердил расставание с Фондой, но отметил, что они по-прежнему очень близки. В то же время представитель актрисы комментариев не предоставил.

В прошлом бизнесмен был женат на актрисе Ребекка Бруссар. Фонда выходила замуж трижды – за режиссера Роже Вадима, активиста Тома Хайдена и миллиардера Теда Тернера.

Тем временем сексуальная Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини.
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