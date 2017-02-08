8-летняя племянница Бритни Спирс вышла из комы

Ребенку еще предстоит реабилитация и несколько неврологических тестов

Дочь младшей сестры Бритни Спирс Джейми Линн пришла в себя. Об этом сообщает Лиза со ссылкой на TMZ.

По данным издания, 8-летняя девочка дышит самостоятельно, без аппарата.

"Врачи смогли удалить трубки сегодня, и она бодрствует и может говорить", — сообщили источники из окружения семьи.

Представитель семьи Спирс также добавил, что Мэдди по-прежнему получает кислород. Но несмотря на то, что девочка какое-то время была под водой и без сознания, она не похожа на человека, у которого есть неврологические повреждения.

Тем не менее ребенку еще предстоит реабилитация и несколько неврологических тестов.

Ранее сообщалось, что племянница Бритни Спирс госпитализирована в критическом состоянии.