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8-летняя украинка победила в международном конкурсе талантов Eurokids (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/65_main.1484240776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/65_tn.1484240776.jpg Звезды От Украины Мария Воловод вышла на сцену с украинской народной песней "Верше"

8-летняя украинка победила в международном конкурсе талантов Eurokids (фото,видео)

Сегодня, 19:04

От Украины Мария Воловод вышла на сцену с украинской народной песней "Верше"

Украинка из Кипра Мария Воловод Христодулиду победила в международном песенном фестивале "Eurokids", который состоялся в Италии 5 января.

Мария родилась в ОАЭ, ее мама – из Полтавы, а отец – грек с Кипра. Сама же Мария имеет украинское гражданство и хорошо помнит свои украинские корни, сообщает Kolo.

"Мария поет с 3 лет, профессионально начала заниматься вокалом с 6 лет. Сейчас она учится в английской школе, а также занимается вокалом, фортепиано, музыкальный театр, художественной гимнастикой, балетом, джаз-танцами, с 3 лет очень хорошо рисует. На сцену Мария вышла в 6 лет. Первый песенный конкурс, в котором она приняла участие – Kidzania Superstarz, который проходил в Дубае", – рассказала ее мама, Янина.

Международный песенный фестиваль "Eurokids" проводится уже 7 лет. В этом году в нем приняли участие 29 стран, а в жюри сидели эксперты из Италии, Турции, Венгрии.

Как отмечает издание, Мария представляла и Кипр, и Украину. Выступала в двух жанрах – народном и поп. От Украины девочка вышла на сцену с украинской народной песней "Верше", это музыкальное произведение для нее выбрала ее учительница из Дубаи, рассказывает мама девочки. Именно это выступление жюри признало лучшим.

"Кстати, как участница Кипра Мария получила второе место в категории поп за песню "Eye of the storm" Ильва и Линда Перссон", – рассказывает мама Марии.

Кроме кубка и дипломов, Марии доверили почетную миссию – выступить на дипломатические встречи в честь 25 лет дружбы между Украиной и Кипром, которая состоится в феврале.

Отмечается, что Мария поет на двух языках – украинском и английском.

Тем временем другая украинка поразила исполнением легендарной песни "Hallelujah" на бандуре.
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