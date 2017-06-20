Леди Гага поработала в "Старбаксе"

25 центов от каждого проданного напитка из лимитированной серии певицы под названием "Чашки доброты" пойдут на помощь молодежи

Леди Гага, которая недавно запустила благотворительную акцию вместе с компанией "Старбакс", решила и сама поработать баристой в одном из заведений сети кофеен. Посетителям "Старбакса" в Лос-Анджелесе невероятно повезло – их обслуживала одна из самых эпатажных певиц, – передает popcornnews.

Но такая смена деятельности является лишь способом привлечения внимания к благотворительному фонду звезды Born This Way. 25 центов от каждого проданного напитка из лимитированной серии певицы под названием "Чашки доброты" пойдут на помощь молодежи. Посетители смогут насладиться новыми видами лимонадов: с чаем матча, маракуйей, ежевикой и кокосовым молоком. Возможно, новые напитки так понравятся людям, что их оставят в линейке Starbucks.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Июн 16 2017 в 2:54 PDT