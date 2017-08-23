Адвокат Кристен Стюарт требует удалить ее интимные снимки из сети

Сегодня, 17:30

Скотт Уайтхед разослал письма владельцам сайтов, на которых были размещены интимные фотографии его клиентки

Кристен Стюарт. Фото: AFP
Кристен Стюарт. Фото: AFP

Адвокат Скотт Уайтхед, представляющий интересы актрисы Кристен Стюарт, разослал письма владельцам сайтов, на которых были размещены интимные фотографии его клиентки. Он требует немедленно удалить фотографии звезды.

В своем обращении Скотт Уайтхед подчеркивает, что сайты нарушают закон об авторском праве, так как фотографии были похищены из телефона актрисы и опубликованы без ее на то согласия.

Откровенные фото 27-летней актрисы появились на скандально известном портале Celeb Jihad 22 августа 2017 года одновременно с интимными снимками Майли Сайрус. Кроме того, на сайте присутствуют интимные снимки и других мировых знаменитостей.

Напомним, хакеры слили в сеть обнаженные фото Энн Хэтэуэй.
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Источник:

intermedia.ru

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