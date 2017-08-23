Адвокат Кристен Стюарт требует удалить ее интимные снимки из сети

Скотт Уайтхед разослал письма владельцам сайтов, на которых были размещены интимные фотографии его клиентки

Адвокат Скотт Уайтхед, представляющий интересы актрисы Кристен Стюарт, разослал письма владельцам сайтов, на которых были размещены интимные фотографии его клиентки. Он требует немедленно удалить фотографии звезды.

В своем обращении Скотт Уайтхед подчеркивает, что сайты нарушают закон об авторском праве, так как фотографии были похищены из телефона актрисы и опубликованы без ее на то согласия.

Откровенные фото 27-летней актрисы появились на скандально известном портале Celeb Jihad 22 августа 2017 года одновременно с интимными снимками Майли Сайрус. Кроме того, на сайте присутствуют интимные снимки и других мировых знаменитостей.

Напомним, хакеры слили в сеть обнаженные фото Энн Хэтэуэй.