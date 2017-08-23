Актер Артем Ткаченко сыграл свадьбу вслед за бывшей женой Равшаной Курковой

Недавно актриса Равшана Куркова вышла замуж за актера и каскадера Станислава Румянцева. А на днях известно, что бывший муж Равшаны, актер Артем Ткаченко ("Меченосец"), также сыграл свадьбу. Клятвами любви и верности Артем обменялся со своей возлюбленной Екатериной Стеблиной, которая в прошлом году родила ему сына.

На своих страницах в социальных сетях супруги выложили несколько фотографий, на которых они запечатлены с гостями. Среди прочих на свадьбе присутствовали Павел Деревянко, Владимир Яглыч и другие.

Фото: Instagram

О романе Артема Ткаченко и Екатерины Стеблиной стало известно весной прошлого года: они впервые вместе вышли в свет на фестивале "Движение" в Омске, а после отправились в Сочи на "Кинотавре". Ткаченко и Стеблина стали родителями 7 ноября прошлого года: на свет появился сын, которого назвали Степаном. Вес малыша при рождении составил 4 килограмма 140 граммов, рост — 59 сантиметров. Для Артема Ткаченко это второй ребенок: первого сына ему подарила его бывшая супруга Евгения Храповицкая.