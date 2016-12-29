Актер Чарли Ханнэм пять месяцев игнорировал свою девушку ради роли

Чарли Ханнэм настолько вжился в роль, находясь на съемках нового приключенческого боевика "Затерянный город Z", что на протяжении 5 месяцев полностью игнорировал свою девушку, Моргану МакНелис.

Как рассказал сам Ханнэм в интервью Entertainment Weekly, съемки "Затерянного города Z", повествующего об экспедиции в лесах Амазонки, проходили в 2015 году в Колумбии, и письма актера к его подруге затерялись где-то в пути. Вместо того чтобы связаться со своей девушкой (а с Морганой Чарли встречается уже 11 лет), актер решил проигнорировать ее вообще – Ханнэм решил, что отсутствие связи поможет ему вжиться в образ своего персонажа-исследователя.

Когда "добровольная ссылка" Ханнэма закончилась, он постарался, как следует искупить вину перед подругой – и не только извинился перед ней, но и преподнес девушке ценный подарок: "Одно из преимуществ съемок в Колумбии – очень красивые и достаточно дешевые изумруды. Моя девушка – ювелирный дизайнер, так что я смог вернуться с достойным подарком. Конечно, от неприятностей меня это не спасло, но немного помогло", – рассказал актер.

"Затерянный город Z" с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Томом Холландом выйдет в апреле 2017 года.