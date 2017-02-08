Актер Евгений Сморигин отдохнул в Египте с женой

Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин провел зимний отпуск в теплых краях – он отправился в Египет с женой. А вот троих детей в этот раз оставил на попечении бабушки.

"Конечно, домой мы звонили ежедневно. Вообще, Лида просто хотела выспаться на курорте. Но дело в том, что там завтрак в 9 утра. И ты или спишь – или идешь на завтрак. Как правило, побеждал голод", – смеется актер.

В последнее время Евгений следит за своей физической формой, поэтому без активного отдыха не обошлось. Пара занималась подводным плаванием и наслаждалась прогулками по пляжу.

"Жена впервые ныряла под воду с маской. Увидела мурену и рыбу "наполеон". Как только увидела эту рыбину, от страха сразу попыталась вылезти на кораллы. Хотя земное притяжение не позволило, и она осталась на воде", – вспоминает Сморигин.

"Украинцы, которых в отеле было предостаточно, постоянно со мной фотографировались. Это заметил персонал и, по всей видимости, рассказал администрации. И вот спустя какое-то время к нам подошли генеральный директор и шеф-повар отеля с предложением специально для нас приготовить ужин. В тот же вечер мы ели суп и ризотто из морепродуктов, паэлью с креветками и много других деликатесов", – поделился Евгений.