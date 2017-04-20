Актер из "Игры престолов" задумался о политической карьере

По словам Кристиана Нэйрна, он мог бы бороться за права ЛГБТ-сообщества в Северной Ирландии

Североирландский актер Кристиан Нэйрн, исполнивший роль Ходора в фантастическом сериале "Игра престолов", в будущем может заняться политикой, передает The Telegraph.

По словам актера, он мог бы бороться за права ЛГБТ-сообщества в Северной Ирландии. В частности, Нэйрн беспокоит запрет на гомосексуальные браки в регионе.

"Я не могу понять, почему мы остаемся единственным анклавом в государстве, который не может разрешить их", — подчеркнул он.

Актер также отметил, что ему есть, что сказать, но политическая карьера – это план не на ближайшее будущее.

"У меня определенно есть что сказать. Я не хочу устраивать радикальным перемен — только обеспечить равноправие граждан", — объяснил он и добавил, что много думал о том, чтобы начать политическую карьеру, но только не в ближайшем будущем.