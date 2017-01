Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой после 22 лет брака (фото)

Американский актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой Сарой, с которой они прожили вместе 22 года, сообщает TMZ.

По данным издания, еще в 2014 году супруга артиста подала заявление о раздельном жительстве. Гудинг-младший ответил только теперь – документами на развод.

При этом актер настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты.

