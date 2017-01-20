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Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой после 22 лет брака (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/83_main.1484905379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/83_tn.1484905379.jpg Звезды Он настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты

Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой после 22 лет брака (фото)

Сегодня, 11:39

Он настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты

Американский актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой Сарой, с которой они прожили вместе 22 года, сообщает TMZ.

По данным издания, еще в 2014 году супруга артиста подала заявление о раздельном жительстве. Гудинг-младший ответил только теперь – документами на развод.

При этом актер настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты.

По информации издания, Гудинг-младший также выступает за то, чтобы все деньги, заработанные им с момента подачи заявления жены о раздельном жительстве, остались за ним. Это включает гонорар артиста за участие в сериале "Американская история преступлений".

Тем временем Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись.
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