Актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой после 22 лет брака (фото)
Он настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты
Американский актер Кьюба Гудинг-младший разводится с женой Сарой, с которой они прожили вместе 22 года, сообщает TMZ.
По данным издания, еще в 2014 году супруга артиста подала заявление о раздельном жительстве. Гудинг-младший ответил только теперь – документами на развод.
При этом актер настаивает на совместной опеке над 10-летней дочерью и готов исправно платить супружеские алименты.
Cuba Gooding Jr. files for divorce following his wife's 2014 separation documents. https://t.co/R7vU9Fd5HE pic.twitter.com/SHbpAEIUkn— EntertainmentTonight (@etnow) 20 января 2017 г.
По информации издания, Гудинг-младший также выступает за то, чтобы все деньги, заработанные им с момента подачи заявления жены о раздельном жительстве, остались за ним. Это включает гонорар артиста за участие в сериале "Американская история преступлений".
Тем временем Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись.
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