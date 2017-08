Актер сериала "Твин Пикс" арестован за попытку убийства подруги

Актер из телесериала "Твин Пикс" Джереми Линдхольм, который сыграл роль Микки, арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на сообщение полиции, – передает УНИАН.

Линдхольм избил свою бывшую любовницу в ее доме. Камеры наблюдение зафиксировали преступления. 41-летний актер бил женщину бейсбольной битой и ногами, тайно пробравшись в ее дом и напав со спины.

По словам Линдхольма, он поссорился со своей девушкой, с которой встречался пять лет. Последняя ссора была особенно жесткой, и он решил ей отомстить кулаками, но "увлекся" в процессе.

On my take, I felt my pants falling off, so I hiked them up as I ran, and I heard David Lynch laugh...#TwinPeaks #WeAreMAM#Showtime pic.twitter.com/0iR9hG3IUm