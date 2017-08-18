Актер сериала "Твин Пикс" арестован за попытку убийства подруги

Актер из телесериала "Твин Пикс" Джереми Линдхольм, который сыграл роль Микки, арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на сообщение полиции, – передает УНИАН.

Линдхольм избил свою бывшую любовницу в ее доме. Камеры наблюдение зафиксировали преступления. 41-летний актер бил женщину бейсбольной битой и ногами, тайно пробравшись в ее дом и напав со спины.

По словам Линдхольма, он поссорился со своей девушкой, с которой встречался пять лет. Последняя ссора была особенно жесткой, и он решил ей отомстить кулаками, но "увлекся" в процессе.

On my take, I felt my pants falling off, so I hiked them up as I ran, and I heard David Lynch laugh...#TwinPeaks #WeAreMAM#Showtime pic.twitter.com/0iR9hG3IUm — Jeremy Lindholm (@JeremyLindholm) 12 июня 2017 г.

Женщине удалось отбиться и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию и обидчик с битой убежал, услышав сирены. Его задержали спустя несколько часов. Актера арестовали за покушение на убийство второй степени. Женщина госпитализирована, ее состояние не вызывает опасений.

Напомним, Дэвид Линч посвятил новый эпизод "Твин Пикса" Дэвиду Боуи.