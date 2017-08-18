Актер сериала "Твин Пикс" арестован за попытку убийства подруги

18 Августа 2017, 21:46

Джереми Линдхольм избил битой и ногами свою бывшую любовницу после крупной ссоры

Камеры наблюдение зафиксировали преступления. Фото из открытых источников
Камеры наблюдение зафиксировали преступления. Фото из открытых источников

Актер из телесериала "Твин Пикс" Джереми Линдхольм, который сыграл роль Микки, арестован по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на сообщение полиции, – передает УНИАН.

Линдхольм избил свою бывшую любовницу в ее доме. Камеры наблюдение зафиксировали преступления. 41-летний актер бил женщину бейсбольной битой и ногами, тайно пробравшись в ее дом и напав со спины.

По словам Линдхольма, он поссорился со своей девушкой, с которой встречался пять лет. Последняя ссора была особенно жесткой, и он решил ей отомстить кулаками, но "увлекся" в процессе.

Женщине удалось отбиться и позвать на помощь. Соседи вызвали полицию и обидчик с битой убежал, услышав сирены. Его задержали спустя несколько часов. Актера арестовали за покушение на убийство второй степени. Женщина госпитализирована, ее состояние не вызывает опасений.

Напомним, Дэвид Линч посвятил новый эпизод "Твин Пикса" Дэвиду Боуи.
актер, избил, задержали, твин пикс

Вы сейчас просматриваете новость "Актер сериала "Твин Пикс" арестован за попытку убийства подруги". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Брюс Форсайт умер в больнице. Фото: Mirror

Умер легендарный телеведущий Брюс Форсайт

18 Августа, 21:26

Свою долговременную карьеру Форсайт начал в 14 лет

Звезды

Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov

"Бригадир" тоже там: известный российский актер попал в базу "Миротворца"

18 Августа, 15:10

Безруков известен, в частности, ролью криминального авторитета в сериале "Бригада"

Звезды

Егор Крутоголов. Фото: пресс-служба

Актеру "Дизель шоу" Егору Крутоголову пришлось воспользоваться услугами дублера

18 Августа, 14:00

Крутоголову пришлось готовиться к прыжку с моста прямо в реку

Люди

Джонни Депп пять часов веселил больных детей в образе Джека Воробья

16 Августа, 18:14

Пациенты были в восторге от посещения их одним из самых известных пиратов в мире

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования