Актера фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова госпитализировали в психиатрическую клинику

Вчера, 21:48

Накануне 31-летний актер выбросился из окна квартиры в Москве

Василий Степанов. Кадр из фильма
Василий Степанов. Кадр из фильма

Стали известны новые подробности трагедии с главным актером фильма "Обитаемый остров" Василием Степановым. Напомним, ранее сообщалось, что Степанов выбросился из окна квартиры в Москве. Василий выжил, но сломал таз, стопы и плечо. И при всем этом, как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города, он отказался от госпитализации.

По последним данным, Степанов находится в психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева в 8 отделении, – сообщает peopletalk. Отмечается, что это не первый раз, когда жизни Степанова угрожает опасность: в декабре прошлого года он поскользнулся на улице и упал. Медики поставили диагноз: перелом позвоночника и трещина в тазобедренной кости.

Ранее Василий признался порталу Life, что упал не случайно. "Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал… Жаль только, что людей со съемками подвел, сорвал сроки. Мне оказали нужную медицинскую помощь, однако врач-психиатр порекомендовала в следующий раз выбрать этаж повыше. Создалось впечатление, что я привлекаю к себе внимание, но это далеко не так", – рассказал актер.

Напомним, в жизни Василия уже давно наступил сложный период: после премьеры "Обитаемого острова" (пять лет назад) он лишился какого-либо заработка. У Степанова началась депрессия после разрыва с девушкой Дарьей Егоровой, как пишет портал Women.ru, и он долго не выходил на связь. В день своего 30-летия Степанов жаловался, что его "не берут на работу никуда, даже в полицию". Он также выражал надежду, что для него однажды освободится какое-нибудь место в театре.
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