Актриса Анна Снаткина смутила фигурой в купальнике (фото)

Актриса Анна Снаткина поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с отдыха в теплых краях. 33-летняя Анна вместе с мужем – телеведущим Виктором Васильевым провела зимние каникулы в Таиланде.

Актриса продемонстрировала худощавую фигуру в раздельном купальнике. На одном из снимков Анна позирует в черном бикини, лежа в гамаке.

Поклонников смутил внешний вид звезды: "Куда грудь дела?", "А где же грудь один купальник остался", "Да, но купальник верх вульгарности, как будто в нижнем белье засветилась", "Ну правда, а где грудь?", "Какая худая", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram