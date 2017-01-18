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Актриса Анна Снаткина смутила фигурой в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/23_main.1484732354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/23_tn.1484732354.jpg Звезды Анна вместе с мужем провела зимние каникулы в Таиланде

Актриса Анна Снаткина смутила фигурой в купальнике (фото)

Сегодня, 12:30

Анна вместе с мужем провела зимние каникулы в Таиланде

Анна Снаткина. Фото: Instagram
Анна Снаткина. Фото: Instagram

Актриса Анна Снаткина поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимками с отдыха в теплых краях. 33-летняя Анна вместе с мужем – телеведущим Виктором Васильевым провела зимние каникулы в Таиланде.

Актриса продемонстрировала худощавую фигуру в раздельном купальнике. На одном из снимков Анна позирует в черном бикини, лежа в гамаке.

Поклонников смутил внешний вид звезды: "Куда грудь дела?", "А где же грудь один купальник остался", "Да, но купальник верх вульгарности, как будто в нижнем белье засветилась", "Ну правда, а где грудь?", "Какая худая", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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