Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/5_main.1482837413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/5_tn.1482837413.jpg Звезды Подписчики удивлены смелым поступком артистки

Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку (фото)

Вчера, 17:30

Подписчики удивлены смелым поступком артистки

Екатерина Климова. Фото: Instagram
Екатерина Климова. Фото: Instagram

Актриса Екатерина Климова поразила поклонников на странице в Instagram неожиданным фото. 38-летняя Екатерина, которая воспитывает четырех детей, предстала обнаженной.

На снимке Климова позирует в нижнем белье, демонстрируя татуировку в пикантном месте.

Подписчики удивлены поступком артистки: "Очень сексуально", "Красивая женщина, но тату лишнее", "Екатерина, приятно удивила", "Катя, красотка, умница, так держать", "Вот это татушка", "Ого! Тату есть? Класс!", "Крутая фотография", – прокомментировали пользователи.

1_1533

Фото: Instagram
фото, актриса, тату, белье, instagram, климова, екатерина климова

Вы сейчас просматриваете новость "Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Актриса Екатерина Климова призналась, что снова беременна

26 Декабря, 11:30

По сюжету новой лирической комедии мужчина решает изменить жене с незнакомкой из сети

Звезды

Супруги с дочерью. Фото: hellomagazine.com

Игорь Петренко тайно женился

1 Октября, 21:43

У пары есть полуторагодовалая дочь София-Каролина

Звезды

Актриса Екатерина Климова показала лицо младшей дочери

1 Октября, 21:07

Многодетная мама впервые выложила фото с дочерью Беллой

Общество

Елки могут быть не только в квартире, а и на голове. Фото: instagram

Будь в тренде: пользователи Instagram создают на голове новогодние елки

Вчера, 12:12

Мужчины и женщины разных возрастов призвали мыслить креативно

Звезды

Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Instagram

Кэтрин Зета-Джонс опубликовала трогательный снимок с Майклом Дугласом и детьми

Вчера, 12:00

Актриса показала, как украсила свой дом к празднику

Звезды

Ирина Шейк. Фото: Instagram

Беременная Ирина Шейк отказалась от диеты и лакомится тортом

Вчера, 11:30

Возлюбленная Брэдли Купера показала, как отметила Рождество

Звезды

Актрисе было 95 лет. Кадр из видео

Умерла британская актриса Лиз Смит

Вчера, 11:09

Популярность в Великобритании актрисе принесло участие в комедийном телесериале "Королевская семья"

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Вера Брежнева и Светлана Лобода появились на публике в одинаковых платьях

Вчера, 10:01

Певицы носят наряды от Лилии Пустовит

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.