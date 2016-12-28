Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку (фото)
Подписчики удивлены смелым поступком артистки
Актриса Екатерина Климова поразила поклонников на странице в Instagram неожиданным фото. 38-летняя Екатерина, которая воспитывает четырех детей, предстала обнаженной.
На снимке Климова позирует в нижнем белье, демонстрируя татуировку в пикантном месте.
Подписчики удивлены поступком артистки: "Очень сексуально", "Красивая женщина, но тату лишнее", "Екатерина, приятно удивила", "Катя, красотка, умница, так держать", "Вот это татушка", "Ого! Тату есть? Класс!", "Крутая фотография", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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