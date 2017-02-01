Актриса Екатерина Кузнецова в бикини похвасталась отдыхом в Дубае (фото)

29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях

Актриса Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.

29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях. Для отпуска Екатерина выбрала пятизвездочный отель в Дубае.

Кузнецова продемонстрировала идеальную фигуру в разнообразных купальниках. На пляже актриса распивает коктейли, читает книги и принимает солнечные ванны.

В бикини звезда похвасталась плоским животиком.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram