Актриса Екатерина Кузнецова в бикини похвасталась отдыхом в Дубае (фото)

Сегодня, 09:31

29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях

Екатерина Кузнецова. Фото: Instagram
Екатерина Кузнецова. Фото: Instagram

Актриса Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия. 

29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях. Для отпуска Екатерина выбрала пятизвездочный отель в Дубае.

Кузнецова продемонстрировала идеальную фигуру в разнообразных купальниках. На пляже актриса распивает коктейли, читает книги  и принимает солнечные ванны.

В бикини звезда похвасталась плоским животиком.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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