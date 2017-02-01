Актриса Екатерина Кузнецова в бикини похвасталась отдыхом в Дубае (фото)
29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях
Актриса Екатерина Кузнецова поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото с путешествия.
29-летняя артистка вместе с подругами наслаждается отдыхом в теплых краях. Для отпуска Екатерина выбрала пятизвездочный отель в Дубае.
Кузнецова продемонстрировала идеальную фигуру в разнообразных купальниках. На пляже актриса распивает коктейли, читает книги и принимает солнечные ванны.
В бикини звезда похвасталась плоским животиком.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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