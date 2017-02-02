Актриса Елена Ксенофонтова победила рак

Несмотря на не самые обнадеживающие прогнозы, актриса сумела, к счастью, одержать победу над опасной болезнью

Актриса Елена Ксенофонтова откровенно рассказала о своей непростой судьбе. Актриса подробно поведала обо всех тяготах жизни в интервью Андрею Малахову во время съемок шоу "Пусть говорят".

Оказалось, несколько лет назад Елене диагностировали рак головного мозга. Из-за образовавшейся опухоли Ксенофонтова мучилась от дикой боли и пачками употребляла обезболивающие. Несмотря на не самые обнадеживающие прогнозы, актриса сумела, к счастью, одержать победу над опасной болезнью.

Спустя некоторое время в дом артистки постучалась новая беда. Будучи беременной от своего третьего мужа — Александра Рыжих, она потеряла ребенка. Трагедия случилась из-за сильного стресса. Позже у супругов все же родилась дочка София.

Не так давно судьба преподнесла звезде сериала "Отель Элеон" новое испытание. Дело в том, что на днях суд вынес Ксенофонтовой обвинительный приговор. Актрису признали виновной по делу об избиении ее мужа. Елена была шокирована таким поворотом событий. Ведь изначально именно она подала на мужа в суд. По словам Ксенофонтовой, она много лет не могла решиться "вынести сор" из избы и обратиться в полицию.