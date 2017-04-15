Актриса Эмма Робертс вышла на улицу с нарисованной грудью

26-летняя актриса Эмма Робертс решила поэпатировать публику. Фотографы заметили Эмму в Лос-Анджелесе в забавном наряде – на белой футболке нарисованы очертания груди и соски. Надо признать, это отличный вариант для тех, кто хочет привлечь внимание, но не собирается оголяться. Повседневный образ дополнили рваные потертые джинсы и леопардовые мюли, – передает peopletalk.

Откровенный наряд Эммы Робертс

Напомним, Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, получила известность после роли Эдди Сингер в сериале "Нетакая" (2004–2007). Позже были такие проекты, как "Нерв", "Мы – Миллеры", "Американская история ужасов", "Королевы крика". Она помолвлена с актером Эваном Питерсом.