Актриса Эмма Робертс вышла на улицу с нарисованной грудью

Сегодня, 18:09

Девушка решила поэпатировать публику

Эмма Робертс. Фото: instagram.com/emmaroberts
Эмма Робертс. Фото: instagram.com/emmaroberts

26-летняя актриса Эмма Робертс решила поэпатировать публику. Фотографы заметили Эмму в Лос-Анджелесе в забавном наряде – на белой футболке нарисованы очертания груди и соски. Надо признать, это отличный вариант для тех, кто хочет привлечь внимание, но не собирается оголяться. Повседневный образ дополнили рваные потертые джинсы и леопардовые мюли, – передает peopletalk.

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Откровенный наряд Эммы Робертс

Напомним, Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс, получила известность после роли Эдди Сингер в сериале "Нетакая" (2004–2007). Позже были такие проекты, как "Нерв", "Мы – Миллеры", "Американская история ужасов", "Королевы крика". Она помолвлена с актером Эваном Питерсом.

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