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Актриса Кэтрин Хейгл в третий раз стала мамой http://www.segodnya.ua/img/article/7889/3_main.1484641580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/3_tn.1484641580.jpg Звезды Мальчик – первый биологический ребенок Хейгл и Джоша Келли

Актриса Кэтрин Хейгл в третий раз стала мамой

Сегодня, 10:30

Мальчик – первый биологический ребенок Хейгл и Джоша Келли

Кэтрин Хейгл и Джош Келли. Фото: Instagram
Кэтрин Хейгл и Джош Келли. Фото: Instagram

Актриса Кэтрин Хейгл и музыкант Джош Келли вновь стали родителями. Звезда комедии "Голая правда" подарила мужу сына, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший.

Малыш появился на свет еще 20 декабря, но известно об этом стало только сейчас – информацию уже подтвердил официальный представитель звезд журналу People.

Мальчик – первый биологический ребенок Хейгл и Келли. Также у них есть двое приемных детей: в 2009-м они удочерили девочку по имени Нали, а в 2012-м – Аделаиду.
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Источник:

"Сегодня"

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