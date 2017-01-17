Актриса Кэтрин Хейгл в третий раз стала мамой

Актриса Кэтрин Хейгл и музыкант Джош Келли вновь стали родителями. Звезда комедии "Голая правда" подарила мужу сына, которого назвали Джошуа Бишоп Келли-младший.

Малыш появился на свет еще 20 декабря, но известно об этом стало только сейчас – информацию уже подтвердил официальный представитель звезд журналу People.

Мальчик – первый биологический ребенок Хейгл и Келли. Также у них есть двое приемных детей: в 2009-м они удочерили девочку по имени Нали, а в 2012-м – Аделаиду.